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Dünya

Almanya'da hastanelerin iflas riski artıyor

Almanya'da hastanelerin ekonomik durumunun kötüleşmeye devam ettiği bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Almanya'da hastanelerin iflas riski artıyor

Berlin

Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü (RWI) ve Sağlık İşletmeleri Enstitüsü (hcb) tarafından hazırlanan "2025 Hastane Derecelendirme Raporu"nu yayımladı.

Buna göre, Almanya'da hastanelerin yüzde 56’sının 2024 zararla kapatması ve ortalama FAVÖK marjının ilk kez negatif olması bekleniyor.

Rapora göre, 2020'de hastanelerin yaklaşık yüzde 22'si zarar ederken, bu rakam 2023'te yüzde 43'e yükseldi.

Hastanelerin ortalama iflas riski yüzde 1,8'e yükselirken, hastanelerin yüzde 16'sı iflas riskinin arttığı kırmızı bölgede, yüzde 21'i sarı bölgede ve yüzde 63'ü yeşil bölgede yer aldı.

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Halihazırda var olan finansal göstergelerin durumun 2024'te daha da kötüleşeceğine işaret ettiği ve birçok hastanenin likidite oranının tehlikeli derecede düşük olduğu belirtilen raporda, hastanelerin yarısının sadece önümüzdeki iki hafta veya daha az süre için yeterli parası olduğu aktarıldı.

Raporda, "Bu da Alman hastanelerinin ekonomik durumlarını bugün hiç olmadığı kadar gergin hale getirmektedir. Sağlık sisteminde köklü reformlar yapılmadığı takdirde, sosyal güvenlik katkı payları 2035'e kadar yüzde 50'nin üzerine çıkma tehdidiyle karşı karşıya kalacaktır ki bu da makul sınırların çok ötesine geçecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yeni federal hükümet tarafından planlanan tedbirlerin doğru yönde atılmış adımlar olarak nitelendirilen raporda, ancak bunların sağlık sisteminin sürdürülebilir mali istikrarını sağlamak için yeterli olmadığı ifade edildi.

RWI Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Boris Augurzky, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Hastanelerin ekonomik durumu hiç bu kadar gergin olmamıştı." ifadesini kullandı.

Alman koalisyon hükümeti anlaşmasının iyileştirmeler için ilk başlangıç noktalarını belirlemesine rağmen yeterli olmaktan uzak olduğunu belirten Augurzky, "İşletmelere ve vatandaşlara aşırı yük getirmeden sürdürülebilir sağlık finansmanı sağlamak istiyorsak, federal hükümet daha cesur olmalıdır." yorumunu yaptı.

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