Papa 14. Leo, yeniden silahlanmayı ve bu yöndeki propagandayı sert şekilde eleştirdi
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, yeniden silahlanmayı ve bu yöndeki propagandayı sert şekilde eleştirdi.
Vatikan
Vatikan'dan yapılan açıklamada, Doğu Kiliseleri Yardım Kuruluşları Birliği (ROACO) üyelerini kabulünde konuşan Papa, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmeler üzerinden bazı değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Ukrayna'yı, Gazze'deki trajik ve insanlık dışı durumu ve savaşın yayılmasıyla harap olan Orta Doğu'yu düşündüğümüzde yüreğimiz kanıyor." diyen Papa, insanlığın bu çatışmaların nedenlerini değerlendirmeye, gerçek olanları teyit etmeye, duygusal yanılsamalarla ve retorikle üretilmiş sahte içerikleri reddetmeye çağrıldığını, insanların yalan haberler nedeniyle ölmemeleri gerektiğini savundu.
Papa, bugün pek çok bağlamda kendi çıkarlarını meşrulaştırmak için güçlünün hukukunun dayatılmasına tanıklık etmenin "gerçekten üzücü" olduğunu belirterek, "Uluslararası ve insancıl hukukun gücünün artık bağlayıcı görünmemesi, bunun yerine başkalarını zorla boyun eğdirmeye yönelik sözde bir hakla yer değiştirmesi ise iç karartıcı. Bu, insana yakışmayan bir şey, insanlık ve milletlerin liderleri için utanç verici." ifadelerini kullandı.
Toplumsal uyum, ortak iyilikle beslenen bütüncül vizyon olmadan geleceğin temellerinin nasıl atılabileceğini sorgulayan Papa 14. Leo, şunları kaydetti:
"Yüzyıllar süren tarihten sonra askeri eylemlerin barış getireceğine ve bu eylemlerin onları gerçekleştirenlerin başına dönmeyeceğine nasıl inanılabilir? Yeniden silahlanma propagandalarıyla, üstünlüğün sorunları çözeceği yanılsamasıyla aslında kin ve intikamı körüklediğini görmezden gelerek halkların barış arzularına ihanete nasıl devam edebiliriz?"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.