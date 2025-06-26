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Dünya, İsrail-Filistin çatışması, İran-İsrail gelişmeleri

İran'la ateşkes sonrası Tel Aviv'de "İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşmesini" talep eden afiş

İran ile ateşkesin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'de "Arap ülkeleriyle normalleşme" talep eden afiş asıldığı görüldü.

Burak Dağ  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
İran'la ateşkes sonrası Tel Aviv'de "İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşmesini" talep eden afiş Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İran'la 12 gün boyunca devam eden karşılıklı saldırıların ardından İsrail'de Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşmasının imzalanabileceği daha sık dile getirilmeye başlandı.

İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Lübnan liderlerini ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yan yana gösteren büyük bir afiş, Tel Aviv'in merkezi bir noktasında reklam panosuna yerleştirildi.

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"Bölgesel Güvenlik Koalisyonu" isimli bir yıl önce kurulan oluşum tarafından yayınlatılan afişte, İsrail'le diplomatik ilişkileri bulunmayan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Trump ve Netanyahu ile yan yana getirildiği görülüyor.

İsrail'in, tanınmasına karşı çıktığı Filistin'in Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile "Abraham Anlaşmaları"nı imzalayan Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas liderleri de afişte yer aldı.

Afişte "Yeni Orta Doğu için Yeni Bir Şans" ifadelerine yer verilmesi dikkati çekti.

ABD'den Abraham Anlaşmaları açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda "Abraham Anlaşmaları'na" taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını söylemişti.

Witkoff, "Birçok ülkede normalleşme bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, "Abraham Anlaşmaları'yla" ilk olarak BAE ve Bahreyn ile sonrasında Sudan ve Fas ile diplomatik ilişkiler kurmuştu.​​​​​​​

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