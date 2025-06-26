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Dünya

Rusya: İstanbul, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için ana platform olarak kalıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'un Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereler için ana platform olarak kaldığını belirterek "Türkiye'ye misafirperverliğinden ve desteğinden dolayı minnettarız." dedi.

Dmitri Chirciu  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Rusya: İstanbul, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için ana platform olarak kalıyor

Moskova

Zaharova, başkent Moskova'da haftalık basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin, "Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelerin tarihi konusunda gelişme var mı? İstanbul, müzakereler için ana platform olarak kalıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, şunları kaydetti:

"İstanbul, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereler için ana platform olarak kalıyor. Türkiye'ye misafirperverliğinden ve desteğinden dolayı minnettarız. Müzakere tarihleri ise heyet başkanları tarafından belirleniyor. Onlardan bu konuda bilgi bekliyoruz."

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İstanbul'da çeşitli uzlaşmalar sağlanmıştı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da müzakereler yapılmıştı.

Müzakerelerde 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda uzlaşıya varılmıştı.

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