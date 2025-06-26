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Dünya

UAEA, İran'ın Fordo nükleer tesisindeki santrifüjlerin çalışır durumda olmadığını belirtti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD'nin saldırıları sonrasında İran'ın Fordo nükleer tesisindeki santrifüjlerin çalışır durumda olmadığını ifade etti.

Esra Taşkın  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
UAEA, İran'ın Fordo nükleer tesisindeki santrifüjlerin çalışır durumda olmadığını belirtti

Paris

Konuk olduğu Fransız RFI Radyosunda Grossi, İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmayı ve ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesise yönelik saldırılarını değerlendirdi.

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Grossi, "13 Haziran'da başlayan saldırılar, Natanz, İsfahan ve Fordo'daki 3 tesiste çok ciddi fiziksel hasara neden oldu. Buralar, İran'ın uranyum zenginleştirme ve dönüştürme faaliyetlerini yoğunlaştırdığı yerlerdi." ifadelerini kullandı.

İran'da saldırıya uğramayan başka tesislerin de olduğunu söyleyen Grossi, ülkedeki nükleer tesislere yönelik saldırıların ciddi hasarlara yol açtığını dile getirdi.

Grossi, "Azalmış kapasiteleriyle İran için aynı ritimde devam etmek çok daha zor olacak." diyerek, söz konusu tesisleri iyi tanıdıklarını ancak yalnızca uydu görüntüleriyle ne kadar hasar oluştuğunun belirlenemeyeceğini kaydetti.

ABD'nin saldırılarının ardından İran'ın Fordo nükleer tesisindeki santrifüjlerin çalışır durumda olmadığını belirten Grossi, "Bu makinelerin gücü ve bir santrifüjün teknik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, santrifüjlerin artık çalışır durumda olmadığını biliyoruz." diye konuştu.

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