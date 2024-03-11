Ramazan 2024
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:Müslümanların en temel sorunu parçalanmışlık
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gazze’nin kurtuluşu da Kudüs’ün özgürlüğü de Doğu Türkistan’ın felahı da Müslümanların vahdetine, dayanışmasına ve birlikte hareket etmesine bağlıdır." dedi.
İftar sofralarının şifa dolu içeceği "Meyan şerbeti"İftar sofralarının şifa dolu içeceği "Meyan şerbeti"
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde ilk iftar yapıldı
6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve Adıyaman'da afetzedeler ilk oruçlarını açtı.
İstanbul'da Ramazan ayı hilali görüntülendi
İstanbul'da Ramazan ayı hilali, Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi.
Gastronomi kentinin 11 ay beklediği lezzet: Ramazan kahkesi
Gastronomi kenti Gaziantep'in yılın 11 ayı beklenilen lezzeti ramazan kahkesi, tezgahlardaki yerini almaya başladı.
En uzun orucun tutulduğu kentlerden Sinop'ta, vatandaşlar iftar saatini sahillerde bekliyor
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan hesaplamalara göre 13 saat 23 dakika ile en uzun orucun tutulduğu 6 kentten biri olan Sinop'ta, vatandaşlar iftarı sahillerde zaman geçirerek bekliyor.
İsrail'in kısıtlamaları gölgesinde Mescid-i Aksa'da ilk iftar tenha geçti
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in kısıtlamaları karşısında az sayıda Müslüman ramazan ayının ilk iftarını Mescid-i Aksa'da açtı.