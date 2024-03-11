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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun Turizm Master Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor
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Ramazan 2024

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:Müslümanların en temel sorunu parçalanmışlık

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:Müslümanların en temel sorunu parçalanmışlık

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gazze’nin kurtuluşu da Kudüs’ün özgürlüğü de Doğu Türkistan’ın felahı da Müslümanların vahdetine, dayanışmasına ve birlikte hareket etmesine bağlıdır." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:Müslümanların en temel sorunu parçalanmışlık

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gazze’nin kurtuluşu da Kudüs’ün özgürlüğü de Doğu Türkistan’ın felahı da Müslümanların vahdetine, dayanışmasına ve birlikte hareket etmesine bağlıdır." dedi.

İftar sofralarının şifa dolu içeceği "Meyan şerbeti"

İftar sofralarının şifa dolu içeceği "Meyan şerbeti"

İftar sofralarının şifa dolu içeceği "Meyan şerbeti"
Hırka-i Şerif cuma günü ziyarete açılacak

Hırka-i Şerif cuma günü ziyarete açılacak

Hırka-i Şerif cuma günü ziyarete açılacak
İstanbul'da vatani görevdeki Mehmetçik sahur yaptı

İstanbul'da vatani görevdeki Mehmetçik sahur yaptı
Ramazan ayının ruhu pencerelerdeki "Hoş Geldin Ramazan" süslemeleriyle sokaklara taşınıyor

Ramazan ayının ruhu pencerelerdeki "Hoş Geldin Ramazan" süslemeleriyle sokaklara taşınıyor
Denizli'nin Buldan ilçesinde siren sesiyle oruç açma geleneği sürüyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde siren sesiyle oruç açma geleneği sürüyor
Zonguldak'ta asırlık ramazan topu geleneği ses bombasıyla yaşatılıyor

Zonguldak'ta asırlık ramazan topu geleneği ses bombasıyla yaşatılıyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde ilk iftar yapıldı
11.03.2024

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde ilk iftar yapıldı

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve Adıyaman'da afetzedeler ilk oruçlarını açtı.

İstanbul'da Ramazan ayı hilali görüntülendi
11.03.2024

İstanbul'da Ramazan ayı hilali görüntülendi

İstanbul'da Ramazan ayı hilali, Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi.

Gastronomi kentinin 11 ay beklediği lezzet: Ramazan kahkesi
11.03.2024

Gastronomi kentinin 11 ay beklediği lezzet: Ramazan kahkesi

Gastronomi kenti Gaziantep'in yılın 11 ayı beklenilen lezzeti ramazan kahkesi, tezgahlardaki yerini almaya başladı.

En uzun orucun tutulduğu kentlerden Sinop'ta, vatandaşlar iftar saatini sahillerde bekliyor
11.03.2024

En uzun orucun tutulduğu kentlerden Sinop'ta, vatandaşlar iftar saatini sahillerde bekliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan hesaplamalara göre 13 saat 23 dakika ile en uzun orucun tutulduğu 6 kentten biri olan Sinop'ta, vatandaşlar iftarı sahillerde zaman geçirerek bekliyor.

İsrail'in kısıtlamaları gölgesinde Mescid-i Aksa'da ilk iftar tenha geçti
11.03.2024

İsrail'in kısıtlamaları gölgesinde Mescid-i Aksa'da ilk iftar tenha geçti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in kısıtlamaları karşısında az sayıda Müslüman ramazan ayının ilk iftarını Mescid-i Aksa'da açtı.

Doktoru darbeden sanıklar güvenlik kamerası sayesinde haksız tahrik indiriminden faydalanamadı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 178 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri için çığ uyarısı
KADEM Genel Başkanı Gümrükçüoğlu, BM'de Kadın Destek Merkezleri'ni anlattı
Ramazan 2024
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