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Ramazan Bayramı'nın son günündeki trafik durumuna ilişkin Anadolu Otoyolu Akyazı mevkiinden yayındayız
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Yaşam, Ramazan 2024

Muğla sahillerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilini Muğla'nın turistlik ilçelerinde geçirenler, havanın güneşli olmasının da etkisiyle sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

Durmuş Genç, Ali Ballı, Ali Rıza Akkır  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Muğla sahillerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı. Akyaka, yakın illerden gelen turistlerle doldu.

Akyaka'daki giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için Jandarma trafik timleri görev yaptı. Oluşan uzun araç kuyrukları Anadolu Ajansı ekiplerince dronla görüntülendi.

Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşandı. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Torba ve Yalıçiftlik sahillerinde kent sakinleri ve tatilciler güzel havayı değerlendirerek denize girip güneşlendi.

Fethiye ilçesinde, Ölüdeniz kara yolunda araç kuyruğu oluştu. Mahalledeki Belcekız Plajı'nda tatilciler denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Macera tutkunları ise Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütüyle havalanarak Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Çok sayıda tatilci, Dalyan Kanalı'nda düzenlenen turlara katılarak eğlenceli zaman geçirdi.

Marmaris'te Belediye Halk Plajı, Uzunyalı Sahili ve İçmeler Plajı'nı dolduran turistler, şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkardı, sık sık denize girerek serinledi.


Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur, gazetecilere, yerli turistlerin daha çok bölgelerindeki butik otelleri tercih ettiğini söyledi.

Dalyan'ın tarihi ve kültürel dokusuna dikkati çeken Yağmur, "Ziyaretçiler Dalyan Kanalı, Kaunos Antik Kenti, İztuzu Plajı'nı gezerek gönüllerince tatilini geçiriyor. Bayramdan sonra da yerli ve yabancı turist yoğunluğu devam edecek." dedi.

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