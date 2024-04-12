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Yaşam, Ramazan 2024

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bayram yoğunluğu

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen açık hava müzelerinden Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bayram yoğunluğu

Çanakkale

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı, kültürel, tarihi ve doğal dokusu ile Ramazan Bayramı'nda da çekim alanı oldu.

Bayram tatili nedeniyle Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Gelibolu Yarımadası'na gelen turistler, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Akbaş Şehitliği, Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş, Conkbayırı ve Arıburnu bölgelerini ziyaret etti. Şehitliklerde dua eden ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alçıtepe köyündeki Hilal-i Ahmer Hastane Müzesi, 1915 Siper Canlandırma Alanı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken müzeler arasında yer aldı. Ziyaretçiler, Bigalı, Seddülbahir ve Kilitbahir kalelerine de uğradı.

Abide, anıt ve şehitlikleri birbirine bağlayan yollarda zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

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