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Gündem, Ramazan 2024

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Edirnekapı Şehitliği'ne ziyaretler sürdü

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, kabirleri ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Edirnekapı Şehitliği'ne ziyaretler sürdü Fotoğraf: Mehmet Yusuf Melikoğlu/AA

İstanbul

Şehit yakınlarının, bayramın üçüncü gününde Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabir ziyaretleri sürdü.

Sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler, yakınlarının kabirlerine çiçek bırakarak mezarlıklarda temizlik yaptı.

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan aileler, yakınları için dua etti.

Komşusunun şehit olan çocuğunun mezarına geldiklerini belirten Nebahat Arık, bayramlarda kabir ziyareti yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Geçen yıl mayıs ayında Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın annesi Gülveşin İlhan, bayramın 3'üncü gününde de oğlunu ziyarete geldiğini söyledi.

Kendileri için bayram olmadığını ifade eden İlhan, "Taşla bayramlaşıp gidiyoruz. Soğuk toprağa gelip geliyoruz. Tek tesellimiz şehit olması, başka bir tesellimiz yok. Onlar leş olup gidiyorlar. Bizimkiler şehit. Ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir zaman Türk çocukları bitmez." dedi.

Tunceli'de 1994'te şehit olan köylüsü Hacı Alkan'ı ziyaret için geldiğini aktaran Nedim Gezici, "Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Hepsi genç yaşta. Söylenecek bir şey yok. Buradaki gençlere baktıkça insanın öfkesi kabarıyor." diye konuştu.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi adına şehitlik ziyaretine geldiklerini aktaran gazi Sıtkı Avcı, "Allah ailelerine sabırlar versin. Mekanlarını cennet eylesin." dedi.

Öte yandan bayramın üçüncü günü de kent genelindeki mezarlıklara ziyaretler sürdü.

Zeytinburnu Kozlu Mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

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