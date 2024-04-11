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Yaşam, Ramazan 2024

Kilisli çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğlendi

Kilis'te dini bayramlarda kurulan, yüzlerce yıllık geleneğe sahip "bayram yeri" etkinliği çocukların neşesine neşe katıyor.

İbrahim Özcan  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Kilisli çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğlendi Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Kilis

Kilis Belediyesi'ne ait Müslümanbey Mahallesindeki boş alan, bayramlarda çocukların eğlenebileceği mekan haline dönüşüyor.

Girişimcilerin kiraladığı alanda tahta salıncaklar, atlı karıncalar ve dönme dolapların yanı sıra at binme gibi organizasyonlar düzenleniyor.

Aileler de faytonlara binerek nostaljik zaman yaşıyorlar. Nesillerden bu yana "bayram yeri" adıyla bilinen bölge, her bayramda olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da çocukların eğlendiği alan haline geliyor.

Vatandaşlardan Serkan Sayaoğlu, AA muhabirine, bayram yerinin yüzyıllara dayanan bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Sayaoğlu, "Çocukken bizler de gelip burada tahta salıncaklara binerek eğleniyorduk. Şimdi ise çocuklarımızı getirerek onları eğlendiriyoruz ve kültürümüzü öğrenmelerini istiyoruz." dedi.

Etkinliklere katılan çocuklardan Ramazan Özcan da bayram yerinde çok eğlendiğini söyledi.

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