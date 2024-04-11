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Yaşam

Muğla'daki Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Ali Rıza Akkır, Onur Çadır  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Muğla'daki Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Kanyona girmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ilçede bazı ziyaretçiler kanyonun soğuk suyunda serinledi.

Bazı tatilciler dar ve yüksek kayalıklar arasında ilerlemeye çalıştı, bazıları da kanyon içinde bulunan çamuru vücutlarına sürdü.

Kanyonu ziyaret eden Ferda Özer, bayram tatili dolayısıyla gelen misafirlerini Saklıkent'e getirdiklerini söyledi.

Bu aylarda ziyaretçinin az olduğunu bayram nedeniyle kanyonda yoğunluk yaşandığını anlatan Özer, "Temmuz ağustos aylarında çok kalabalık oluyor. Bu dönemde burası daha güzel. Suyu çok soğuk ama beni çok etkilemediği için çok keyifli." dedi.

İzmir'den ailesiyle kanyonu ziyarete gelen Serdar Yıldız ise doğal güzellikleri keşfettiklerini ve çok keyif aldıklarını kaydetti. Suyun buz gibi olduğunu ifade eden Yıldız, kendine güvenenlerin suya girmesini tavsiye etti.


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