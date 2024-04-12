Hatay'da depremzede çocuklar, BtcTurk organizasyonunda lunaparkta eğlendi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremzede çocuklar, Kaymakamlık ve BtcTurk işbirliğinde düzenlenen etkinlikte lunaparkta eğlenme fırsatı buldu.
Hatay
Kırıkhan Kaymakamlığı ve BtcTurk organizasyonunda, depremlerin ardından konteyner kentlerde kalan çocuklar için Ramazan Bayramı eğlencesi düzenlendi.
Etkinlik kapsamında bayramın ilk 2 gününde 10 bin çocuğa ücretsiz bilet dağıtıldı.
Biletle Kurtuluş Mahallesi'ne kurulan lunaparka giden çocuklar, doyasıya eğlendi.
"Tüm paydaşlarımıza çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz"
Kaymakam Fikret Dağ, yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin çocukların psikolojisini olumsuz etkilediğini belirtti.
Çocuklar için sosyal aktiviteleri sürdürdüklerini anlatan Dağ, "Bu tür etkinliklerin deprem psikolojisini unutmak için ziyadesiyle faydalı olduğunu düşünüyoruz. Lunapark etkinliğinin çocuklarımıza faydalı olacağına inancımız sonsuz. BtcTurk başta olmak üzere emek ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"Bir çocuğumuzun yüzünde göreceğimiz sevinç hepimizi mutlu edecek"
BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri de depremlerin ardından çocukların moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu kaydetti.
Çocukların gelişimlerinde, sosyalleşme ve eğlenmenin önemli olduğunu ifade eden Güneri, şu değerlendirmede bulundu:
"BtcTurk olarak, özellikle deprem bölgesindeki çocukların morallerini düzeltmek ve iyi ruh hallerini desteklemek için çalışmalar yürütüyoruz. Çocukların potansiyellerini yaşamalarına teşvik etmek amacıyla bu bayram yanlarında olmak istedik. Burada her bir çocuğumuzun yüzünde göreceğimiz sevinç hepimizi çok mutlu edecek. Başta Kaymakamlığımız olmak üzere bu anlamlı programda bulunmamıza vesile olan herkese teşekkür ediyoruz."
Güneri, BtcTurk ailesi olarak kalplerinin deprem bölgesiyle attığını ve her zaman depremzedelerin yanında olduklarını sözlerine ekledi.
"Burada çok eğlendik"
Sosyal Hizmet Merkezi personeli Hamdi Batuhan Öztorun da çocukları yalnız bırakmadıklarını vurgulayarak, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
Lunaparkta eğlenen katılımcılardan 11 yaşındaki Pınar Boy, kardeşleri ve arkadaşlarıyla geldikleri lunaparkta unutulmaz anlar yaşadıklarını belirterek, "Burada çok eğlendik, çarpışan arabalara da bindik. Kırıkhan Kaymakamlığı ve BtcTurk'e çok teşekkür ederim." dedi.
Etkinliğe gelen 10 yaşındaki Hiranur Apal ve 11 yaşındaki Lokman Kurabi de güzel zaman geçirdiklerini anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.