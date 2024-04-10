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Yaşam, Ramazan 2024

Kars'ta asırlık bayram geleneği sürdürülüyor

Kars'ın Selim ilçesinde, toplu halde küskünleri barıştırma, ölenlerin evlerini ziyaret etme ve şeker toplama geleneği yaklaşık bir asırdır sürdürülüyor.

Hüseyin Demirci  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
Kars'ta asırlık bayram geleneği sürdürülüyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçeye bağlı Bölükbaş köyünde yaşayan her yaştan kişi bayramlarda toplanıp bayramlaşma yapıyor sonra da küskünleri barıştırıyor.

Toplu halde evleri dolaşarak şeker toplayan köy halkı, evlerin bahçesinde ev halkından ölenler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor.

Köy halkından İlkay Demirci, AA muhabirine, yıllardan beri büyüklerden gördüğü gelenekleri sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Köyünün her konuda örnek bir köy olduğunu belirten Demirci, "Köyümüzün herhangi bir sıkıntısı yok, ev ev dolaşılıyor, küskünler barıştırılıyor. Her bayram mezarlığı toplu ziyaret ederiz. En son ölen vatandaşlarımızın evlerini ziyaret eder, kapılarında Kur'an-ı Kerim okuruz. Bu güzel geleneği gençlerde devam ettirecek." dedi.

Vatandaşlardan Nejdet Demirci de "Bu güzel gelenek büyüklerimizden bizlere devretti. Herkesle görüşüyoruz, bayramlaşıyoruz şekerimizi topluyoruz." diye konuştu.

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