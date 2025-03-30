Futbol dünyasından Ramazan Bayramı mesajı
Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain ve Ajax'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kulüp, kutlama mesajı paylaştı.
İstanbul
Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan ve futbolcuların yer aldığı videolu mesajda, Müslüman dünyasının bayramı kutlandı. Mesajda, "Paris Saint-Germain'deki herkesten size... Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun" ifadeleri kullanıldı.
İngiltere'den Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Leicester City, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, İtalya'dan Milan, Inter, Hollanda'dan da Ajax'sın aralarında bulunduğu birçok kulüp, kutlama mesajı paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.