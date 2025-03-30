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Spor

Özel sporcu Esra Bayrak, atletizmde Avrupa şampiyonu oldu

Virtus Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporculardan Esra Bayrak, kadınlar uzun atlamada altın madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Özel sporcu Esra Bayrak, atletizmde Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Finlandiya'nın Espoo kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Esra, 5,51 metrelik atlayışıyla şampiyonluğa ulaştı.

Açıklamada "Esra Bayrak 10. kez Avrupa şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza attı." denildi.

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