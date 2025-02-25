Dolar
36.46
Euro
38.22
Altın
2,940.16
ETH/USDT
2,388.10
BTC/USDT
88,750.00
BIST 100
9,520.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

İstanbul'un tarihi camileri ramazana hazırlanıyor

Fatih Belediyesi ekipleri, tarihi yarımadadaki camilerde ramazan ayı öncesi yaptığı dezenfeksiyon çalışması kapsamında Süleymaniye Camisi'ni temizledi.

İrem Demir  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
İstanbul'un tarihi camileri ramazana hazırlanıyor Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

Belediye ekipleri, ramazan ayına hazırlık kapsamında ilçedeki 35'i selatin cami olmak üzere 539 cami ve mescitte temizlik yapıyor.

Cami ve mescitlerin iç mekanları ve halıları süpürülüp yıkandıktan sonra gül suyu dökülüyor.

Ekipler bu kapsamda Süleymaniye Camisi'ni temizledi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak için ramazan öncesinde camileri detaylı şekilde temizlediklerini belirtti.

Turan, "Gül suyuyla yapılan temizlik hem manevi hem de fiziksel arınma sunuyor. Ramazan boyunca ilçemizin her köşesinde temizlik ve hijyen çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü İlaçlama Ekip Amiri Ali Çakmak ise ramazan boyunca her gün başta selatin camileri olmak üzere ilçedeki tüm camilerde dezenfeksiyon çalışmasının devam edeceğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl'de çığ altında kalanların imdadına komandolar da yetişecek
Kutuplardaki erime ekstrem hava koşulları oluşturuyor
Serdar Ortaç'a yasa dışı bahse teşvik suçundan 10 ay hapis cezası
AJet'ten Türkiye çıkışlı ve varışlı uçuşlar için 9 avrodan başlayan bilet kampanyası

Benzer haberler

İstanbul'un tarihi camileri ramazana hazırlanıyor

İstanbul'un tarihi camileri ramazana hazırlanıyor

Edirne'de camiler ramazanda gül kokacak

Ramazan bu yıl 29 gün sürecek

Trakya'da ramazan ayı öncesi restoranlara yönelik fiyat denetimi sürüyor

Trakya'da ramazan ayı öncesi restoranlara yönelik fiyat denetimi sürüyor
Stokçulara ve fahiş fiyat uygulayanlara ramazan ayı öncesi göz açtırılmayacak

Stokçulara ve fahiş fiyat uygulayanlara ramazan ayı öncesi göz açtırılmayacak
Ramazan ayının gözdesi hurma tezgahlardaki yerini aldı

Ramazan ayının gözdesi hurma tezgahlardaki yerini aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet