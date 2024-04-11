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Yaşam, Ramazan 2024

Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu

Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Durmuş Genç, Ali Rıza Akkır, Sabri Kesen  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Akyaka'da yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi. Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde de turistler denize girip güneşlendi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde özellikle İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta'dan gelen tatilciler, Muğla - Ula kara yolu ile Marmaris - Akyaka girişinde oluşan uzun kuyruk nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.


Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Akyaka'daki giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için çok sayıda jandarma trafik timi de görev yaptı.

Oluşan uzun araç kuyrukları Anadolu Ajansı ekiplerince dronla izlendi.

Marmaris'te turistler ve vatandaşlar denize girip güneşlendi. Uzunyalı, Atatürk Caddesi ve Yat Limanı boyunca yürüyüş yaptı.

Uzunyalı, İçmeler, Kızkumu Plajları'nda yoğunluk gözlendi.

Adrenalin tutkunu turistlerde su sporları istasyonlarında paraşüt ve jet ski binerek eğlendi.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarında tatilciler yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler denize girerken bazılar ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Macera tutkunları da Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

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