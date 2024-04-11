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Gündem, Ramazan 2024

Edirne'deki sınır kapılarında bayram nedeniyle akıcı yoğunluk oluştu

Bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşların Edirne'den Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

Gökhan Zobar  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Edirne'deki sınır kapılarında bayram nedeniyle akıcı yoğunluk oluştu Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Ramazan Bayramı tatilinin başlangıcından beri sınır kapılarında hareketlilik normal günlere göre 3 kat arttı.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından 130 binin üzerinde yolcu ve 30 binden fazla araç çıkışı gerçekleşti.

Kapıkule'den Bulgaristan'a giden Gamze Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir bayram geçirdiğini söyledi.

Sınır kapısında akıcı bir yoğunluk olduğunu belirten Erkan, "Tatil için Sofya'ya gidiyorum. Eşim şu anda orada. Tatilin ilk bölümünü Ayvalık'ta geçirdik, 4 gün boyunca Sofya'da kalacağız. Bayram sevincini orada yaşayacağız. Tarihi ve turistlik yerleri gezeceğiz. Daha sonra ülkeye döneceğiz." dedi.

Kadir Kaya ise tatilin bir bölümünü yurt dışında değerlendirmek istediğini ifade etti.

Sofya'ya tatile gittiğini belirten Kaya, "Bayram çok güzel geçiyor. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya doğru yola çıktık. Hem tatilimizi yapacağız hem de küçük bir işimiz var. Onu halledeceğiz. Ardından pazar günü Türkiye'ye geleceğiz." diye konuştu.

Bulgaristan'dan dönen Veli Kahraman da bayram tatilinin ilk günlerini yurt dışında aile büyüklerinin yanında geçirdikten sonra Türkiye'ye döndüğünü kaydetti.

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