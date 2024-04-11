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Yeni turistik trenler ilk seferlerine çıkmaya hazırlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Tatvan tren seferinin 17 Nisan'da, Ankara-Diyarbakır tren seferinin de 19 Nisan'da başlayacağını bildirdi.

Serhat Tutak  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Yeni turistik trenler ilk seferlerine çıkmaya hazırlanıyor

Ankara

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bu yana sürdürülen yatırımlar ve atılımlar sayesinde başta demir yolu olmak üzere ulaşımın her modunda devrim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Uygulamaya koydukları politikalarla Türkiye'yi yüksek hızlı demir yolu hatlarıyla tanıştırdıklarını kaydeden Uraloğlu, mevcut demir yolu hatlarında da büyük bir değişim gerçekleştirdiklerine işaret etti.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak işletmeye alınan turistik trenlerin haziran ayının ortalarına kadar sefer düzenleyeceğini belirten Uraloğlu, "İşletmeye girecek iki yeni hat olan Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenleriyle hem bölge turizmi gelişecek hem de vatandaşlarımız kültürel ve tarihi değerleri daha yakından görme imkanı bulacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Vatandaşlarımız turistik trenleri çok sevdi"

Uraloğlu, yenileme ve modernizasyon çalışmalarıyla araç filosunun gençleştirildiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Hizmet kalitesi artırılan tren seyahati, vatandaşımızın günlük yaşamına girdi ve ulaşım alışkanlıklarını değiştirdi. Bu kapsamda yüksek hızlı trenlerin yanında konvansiyonel hatlarda işletilen trenlere olan taleplerin artmasıyla birlikte seyahatseverlerin hizmetinde olacak iki yeni turistik tren daha işletilmeye başlanacak."

Turistik tren seferlerinin bölge ekonomisini canlandıracağını dile getiren Uraloğlu, trenin sadece ulaşım aracı vazifesi görmeyeceğini, şehirler arasındaki kültürel iletişimi de kuvvetlendireceğini ifade etti.

Uraloğlu, trenlerin 180 kişi kapasiteli, dokuz yataklı ve bir yemekli vagondan oluştuğuna dikkati çekerek, seferlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"1051 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır güzergahında işletilecek olan Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni 19 Nisan Cuma günü saat 15.55'te hareket edecek, Diyarbakır'dan ise 21 Nisan Pazar günü 12.00'de yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da üç saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı'da dört saat, Kayseri'de üç saat turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı sunacak. 1262 kilometrelik Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda işletilecek turistik treninin de Ankara'dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55'te seferlerine başlayacağını tüm seyahatseverlere duyurmak isterim. Ankara-Tatvan seferinde Elazığ'da dört saatlik bir duruş gerçekleştirilecek.19 Nisan Cuma günü de Tatvan'dan 06.35'te hareket edecek tren, Tatvan-Ankara seferinde Palu'da üç saat, Elazığ'da dört saat ve Kayseri'de üç saatlik duruş yapacak."

Oda fiyatının Ankara-Diyarbakır parkurunda yataklı vagonda 9 bin lira, Diyarbakır-Ankara parkurunda 8 bin lira, Ankara-Tatvan parkurunda 9 bin 900 lira, Tatvan-Ankara parkurunda ise 9 bin lira olarak belirlendiğini aktaran Uraloğlu, yataklı vagonlu bir odada iki kişinin seyahat edebileceğini belirtti.

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