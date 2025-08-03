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Ekonomi

İstanbul ve Antalya havalimanları günlük yolcu ve uçak trafiği rekorlarını kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ve Antalya havalimanlarının 2 Ağustos'ta rekor yolcu ve uçak trafiğine ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Seda Tolmaç  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
İstanbul ve Antalya havalimanları günlük yolcu ve uçak trafiği rekorlarını kırdı

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin en yüksek yolcu kapasitelerine sahip İstanbul ve Antalya havalimanlarında, dün rekor yolcu ve uçak sayısına ulaşıldığını bildirdi.

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İstanbul Havalimanı'nda 2 Ağustos'ta kaydedilen yolcu sayısıyla, havalimanı tarihinde bir ilke imza atıldığını belirten Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mız, günlük 282 bin 70 yolcu ve 1698 uçuşla hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yolcu ve uçuş sayısına ulaşarak bir kez daha tarihi bir rekora imza atmıştır." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda aynı gün hem yolcu hem de uçak trafiği rekorlarının bir kez daha kırıldığına işaret ederek, "Havalimanımız bir günde 1225 uçuş ve 228 bin 427 yolcuyla tüm zamanların rekorunu kırdı." bilgisini verdi.

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