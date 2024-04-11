Dolar
32.31
Euro
34.58
Altın
2,338.27
ETH/USDT
3,508.10
BTC/USDT
69,975.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası’nda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı telefonla arayarak, çalışanlara hitap etti
logo
Yaşam, Ramazan 2024

Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel "Hawan Daushe" töreni yapıldı

Nijerya'nın kuzeyinde, kadim Ramazan Bayramı geleneklerinin parçası olan ve atlarla geçiş yapılan "Hawan Daushe" töreni düzenlendi.

Adam Abu-bashal  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel "Hawan Daushe" töreni yapıldı

Bauchi

Ülkenin Bauchi eyaletinde bayramın ikinci gününde gerçekleştirilen törende, eyalet kralı, vali, bölgenin ileri gelenleri giydikleri geleneksel kıyafetlerle yerel müzik eşliğinde atlarla geçiş yaptı.

Törene katılan bölge şeflerinden Dujiman Bauchi Bashir Yakubu Lame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram kutlamalarının vazgeçilmezinin "atlarla geçit töreni" olduğunu, bundan dolayı her bayram yapıldığını söyledi.

Geleneksel olarak ata binmenin çok önemli olduğunu anlatan Lame, "At, sizin gücünüzü simgeler. Sahip olduğunuz atların sayısı, ne kadar güçlü olduğunuzu gösteriyor." dedi.

Hausa kabilesinin yoğun olduğu ülkenin kuzey bölgesinde bayramın birinci gününde "Hawan Sallah", ikinci gününde de "Hawan Daush" adıyla törenler yapılıyor. Bu gelenekler, ülkenin Kano, Sokoto, Katsina, Zaria (Zazzau), Bauchi, Daura, Hadejia, Bida ve Gumel gibi bölgelerinde devam ediyor.

"At binicilik şenliği" olarak biliniyor

Hausa topraklarında 14. yüzyıldan bu yana her ramazan ve kurban bayramlarında düzenlenen bu etkinlik, eski yerel liderlerin kendi bölgelerinde kutladığı "at binicilik şenliği" olarak biliniyor.

Törende, her soylu haneden bir alay, biniciliklerini ve savaşa hazır olduklarını sergiliyor. Kutlamalarda bölge emirleri, yardımcıları ve at binicilerinin geleneksel kıyafetlerinin yanı sıra atlara takılan süsler dikkati çekiyor.

Etkinlikte, geleneksel dans gösterileri de yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
D-100 kara yolunda bayram dönüşü yoğunluğuna karşı ağır vasıtalara kısıtlama getirildi
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
İstanbul trafiğinde bayram tatili yoğunluğu
Eyüpsultan'da çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye ceza

Benzer haberler

Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel "Hawan Daushe" töreni yapıldı

Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel "Hawan Daushe" töreni yapıldı

Nijerya'da Binance'nin yöneticilerden Gambaryan kara para aklama suçundan hapishaneye gönderildi

Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 3 çocuk öldü, 127 çocuk hastanelik oldu

Nijerya'da açılan Afrika'nın en büyük rafinerisi petrol ürünleri tedarikine başladı

Nijerya'da açılan Afrika'nın en büyük rafinerisi petrol ürünleri tedarikine başladı
Nijerya'da menenjit salgınında 3 ayda 202 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da menenjit salgınında 3 ayda 202 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet