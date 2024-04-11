Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel "Hawan Daushe" töreni yapıldı
Nijerya'nın kuzeyinde, kadim Ramazan Bayramı geleneklerinin parçası olan ve atlarla geçiş yapılan "Hawan Daushe" töreni düzenlendi.
Bauchi
Ülkenin Bauchi eyaletinde bayramın ikinci gününde gerçekleştirilen törende, eyalet kralı, vali, bölgenin ileri gelenleri giydikleri geleneksel kıyafetlerle yerel müzik eşliğinde atlarla geçiş yaptı.
Törene katılan bölge şeflerinden Dujiman Bauchi Bashir Yakubu Lame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram kutlamalarının vazgeçilmezinin "atlarla geçit töreni" olduğunu, bundan dolayı her bayram yapıldığını söyledi.
Geleneksel olarak ata binmenin çok önemli olduğunu anlatan Lame, "At, sizin gücünüzü simgeler. Sahip olduğunuz atların sayısı, ne kadar güçlü olduğunuzu gösteriyor." dedi.
Hausa kabilesinin yoğun olduğu ülkenin kuzey bölgesinde bayramın birinci gününde "Hawan Sallah", ikinci gününde de "Hawan Daush" adıyla törenler yapılıyor. Bu gelenekler, ülkenin Kano, Sokoto, Katsina, Zaria (Zazzau), Bauchi, Daura, Hadejia, Bida ve Gumel gibi bölgelerinde devam ediyor.
"At binicilik şenliği" olarak biliniyor
Hausa topraklarında 14. yüzyıldan bu yana her ramazan ve kurban bayramlarında düzenlenen bu etkinlik, eski yerel liderlerin kendi bölgelerinde kutladığı "at binicilik şenliği" olarak biliniyor.
Törende, her soylu haneden bir alay, biniciliklerini ve savaşa hazır olduklarını sergiliyor. Kutlamalarda bölge emirleri, yardımcıları ve at binicilerinin geleneksel kıyafetlerinin yanı sıra atlara takılan süsler dikkati çekiyor.
Etkinlikte, geleneksel dans gösterileri de yapılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.