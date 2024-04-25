Dolar
32.54
Euro
34.80
Altın
2,330.25
ETH/USDT
3,108.60
BTC/USDT
63,713.00
BIST 100
9,770.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi 62. Kuruluş Yıl Dönümü ve yeni Üye Prof. Dr. Ömer Çınar'ın Ant İçme Töreni'ne katılıyor
logo
Yaşam

Nijerya'da bir kadın 55 saatle en uzun röportaj yapma rekorunu kırdı

Nijerya'da Clara Chizoba Kronborg adlı kadın, 55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

Adam Abu-bashal  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Nijerya'da bir kadın 55 saatle en uzun röportaj yapma rekorunu kırdı

Abuja

Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan açıklamaya göre Kronborg, YouTube hesabından 55 saat 24 saniye süren bir röportaj yaptı.

Kronborg, bu performansıyla dünyanın "en uzun röportaj" yapan kişisi rekorunun sahibi oldu.

YouTube'da bir talk show programı düzenleyen Kronborg, aralarında politikacılar, iş insanları, içerik üreticileri, aktörler, emlakçılar ve daha birçok meslek dalından kişilerin olduğu farklı ülkelerden 90 kişiyle röportaj yaptı.

Röportajlarda, her konuğun kendi alanında nasıl başarıya ulaştığına dair konular ele alındı.

Kronborg, ABD'li Rob Oliver'in 2022'de 37 saat 44 dakika röportaj yaparak kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu geride bıraktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi
'2026 hedefimiz 300 milyar doları aşan ihracat performansı sergilemek'
Çankırı'da cami minaresinin yıkılma tehlikesi nedeniyle çevresindeki binalara tahliye kararı verildi
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, AA'nın "Kanıt" kitabını inceledi
TDK'nin düzenlediği "Doğal Dil İşleme Çalıştayı" Ankara'da başladı

Benzer haberler

Nijerya'da bir kadın 55 saatle en uzun röportaj yapma rekorunu kırdı

Nijerya'da bir kadın 55 saatle en uzun röportaj yapma rekorunu kırdı

Nijerya'da 2022 yılında 24 milyondan fazla çocuk zorla çalıştırıldı

UNICEF: Nijerya'da son 10 yılda 1680'den fazla öğrenci kaçırıldı

Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı kız öğrencilerin aileleri 10 yıldır çocuklarını görebilme umuduyla yaşıyor

Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı kız öğrencilerin aileleri 10 yıldır çocuklarını görebilme umuduyla yaşıyor
Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel "Hawan Daushe" töreni yapıldı

Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel "Hawan Daushe" töreni yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet