Dolar
32.60
Euro
34.88
Altın
2,382.01
ETH/USDT
3,116.90
BTC/USDT
65,291.00
BIST 100
9,608.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Turistik Diyarbakır Ekspresi'ni uğurlama töreninde konuşuyor.
logo
Dünya

Nijerya'da 2022 yılında 24 milyondan fazla çocuk zorla çalıştırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 2022'de 24 milyondan fazla çocuğun zorla çalıştırıldığı bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Nijerya'da 2022 yılında 24 milyondan fazla çocuk zorla çalıştırıldı

Abuja

Nijerya Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) raporunda ülkede zorla çalıştırılan çocuklara ilişkin veriler yayımlandı.

NBS raporunda 2022'de 24 milyondan fazla Nijeryalı çocuğun zorla çalıştırıldığı ve bunlardan 14,3 milyonuna tehlikeli işlerin verildiği belirtildi.

Raporda, zorla çalıştırılan çocuk işçilerin en çok bulunduğu bölgenin 6 milyon 407 bin 102 ile ülkenin kuzeybatısı olduğu, bu bölgede tehlikeli işlerin verildiği çocukların sayısının 3 milyon 266 bin 728 olduğu bildirildi.

Tehlikeli işler dahil çalışan çocuk işçilerin yüzde 49,9'unun ülkenin güneydoğusunda olduğuna işaret edilen raporda, 5-17 yaş grubundaki çocukların yaklaşık yüzde 94'ünün kendi kullanımlarına yönelik mal üretiminde yer aldıkları belirtildi.

Raporda, 5-14 yaş grubundaki çocukların, 15-17 yaş grubundakilere kıyasla istihdamda yer alma olasılıklarının daha düşük olduğu ifade edildi.

Nijerya'da 5-17 yaş grubundaki tüm çocukların yüzde 50,5'ine denk gelen 31 milyon 756 bin 302'sinin ekonomik faaliyette bulunduğu kaydedilen raporda, yüzde 39,2'sine tekabül eden 24 milyon 673 bin 485'inin de çocuk işçi olduğu belirtildi.

Yaklaşık 218 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin Türkiye ziyaretinde bölgesel meseleler gündemde
İstanbul'da pazar günü koşu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hakkari'de dağcılar heyelan sonrası tehlike oluşturan kayaları düşürüyor
Depremin ardından evine giremeyen ve engelli çocukları bulunan kişinin çadırını komando kurdu
İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları dolayısıyla pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

Nijerya'da 2022 yılında 24 milyondan fazla çocuk zorla çalıştırıldı

Nijerya'da 2022 yılında 24 milyondan fazla çocuk zorla çalıştırıldı

UNICEF: Nijerya'da son 10 yılda 1680'den fazla öğrenci kaçırıldı

Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı kız öğrencilerin aileleri 10 yıldır çocuklarını görebilme umuduyla yaşıyor

Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel "Hawan Daushe" töreni yapıldı

Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel "Hawan Daushe" töreni yapıldı
Nijerya'da Binance'nin yöneticilerden Gambaryan kara para aklama suçundan hapishaneye gönderildi

Nijerya'da Binance'nin yöneticilerden Gambaryan kara para aklama suçundan hapishaneye gönderildi
Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 3 çocuk öldü, 127 çocuk hastanelik oldu

Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 3 çocuk öldü, 127 çocuk hastanelik oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet