Kültür

Avustralya'da yaklaşık 26 milyon yıllık keskin dişli balina türü keşfedildi

Bilim insanları, Avustralya kıyılarında yaklaşık 26 milyon yıl önce denizlerde avlanan keskin dişli bir balina türü keşfetti.

13.08.2025
Avustralya'da yaklaşık 26 milyon yıllık keskin dişli balina türü keşfedildi Fotoğraf: Arşiv/AA

Ankara

Balina fosili, 2019'da Avustralya sahilinde yürüyüş yapan biri tarafından bulundu. Fosilin bilimsel önemini fark eden kişi, parçaları Victoria Müzesi'ne bağışladı.

Yapılan araştırmada "Janjucetus dullardi" adı verilen bu türün, günümüzdeki dişsiz balinalardan farklı olarak keskin dişlere sahip, avcı bir deniz memelisi olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğu için genç olduğu saptanan balina fosilinin, kafatasının bazı parçaları, kulak kemikleri ve dişleriyle bugüne kadar bulunan en iyi korunmuş soyu tükenmiş bir balina familyasına ait örneklerinden biri olduğu belirlendi.

Araştırmada, bu balina türünün yaklaşık 26 milyon yıl önce yaşadığı bilgisi paylaşıldı.

Victoria Müzesi Araştırma Enstitüsü ve Monash Üniversitesinden Ruairidh Duncan, "Bu küçük balina, büyük gözlere ve keskin dişlerle dolu bir ağıza sahipti. Bir çeşit köpek balığı gibi düşünebilirsiniz. Küçük ve sevimli görünüyor ama kesinlikle zararsız değil." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, "Zoological Journal of the Linnean Society" dergisinde yayımlandı.

