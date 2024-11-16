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Kültür

Atatürk'ün çocukluğunu anlatan animasyon film Mustafa, Almanya ve Avusturya'da vizyona girdi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan animasyon film Mustafa, Almanya ve Avusturya'da sinemaseverlerle buluştu.

Cüneyt Karadağ  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Atatürk'ün çocukluğunu anlatan animasyon film Mustafa, Almanya ve Avusturya'da vizyona girdi Fotoğraf: Cüneyt Karadağ/AA

Berlin

Berlin'deki Cineplex Alhambra sinemasındaki ilk gösterimi, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı çocuklarla birlikte izledi.

Şanlı, filmi oğluyla beraber izlediğini belirterek, "Ben ve oğlum filmi çok başarılı bulduk. Yurt dışında yetişen çocukları bilgilendirmek amacıyla bu gibi filmlerin devamını diliyoruz." dedi.

Başkonsolos Şanlı, filmde emeği geçenlere teşekkür etti.

Filmin Almanya ve Avusturya'daki dağıtımını yapan AF Medya Genel Müdürü Ali Fidan da filmin Almanya ve Avusturya'da toplam 39 sinema salonunda vizyona girdiğini söyledi.

Fidan, filmin 21 Kasım'da Hollanda'da, 23 Kasım'da da Norveç'te gösterimlerinin olacağını ifade etti.

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