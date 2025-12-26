Dolar
42.92
Euro
50.54
Altın
4,540.55
ETH/USDT
2,916.90
BTC/USDT
87,107.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Ankara "2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti" ünvanını resmen aldı

Ankara, "2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti" ünvanını Kırgızistan'ın Manas kentinde düzenlenen Anahtar Teslim Töreni ile resmen aldı.

Aynur Ekiz  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Ankara "2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti" ünvanını resmen aldı Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda Ankara, 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak seçilmişti.

Bu kapsamda Kırgızistan'ın Manas (Celal-Abad) kentinde düzenlenen Türk Dünyası Turizm Başkenti Kapanış ve Anahtar Teslim Töreni ile ünvanın Ankara'ya devri gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Törende ünvanı simgeleyen sembolik anahtar, Manas Belediye Başkanı Ernisbek Ormokov tarafından Ankara Vali Yardımcısı İzzettin Sevgili ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya'ya teslim edildi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından yürütülen Türk Dünyası Turizm Başkenti Projesi, üye ülkeler arasında kültürel işbirliğini güçlendirmeyi, ortak mirası görünür kılmayı ve Türk dünyasının turizm potansiyelini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyor.

2025 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti olan Manas'ta düzenlenen törene, TDT temsilcileri, Manas Belediyesi yöneticileri, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda Türk ve Kırgız kültürünü yansıtan gösteriler sergilenirken, iki halk arasındaki tarihi ve manevi bağlara vurgu yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, Ankara Valiliğince 2026 yılı boyunca Türk Dünyası Turizm Başkenti ünvanı kapsamında düzenlenecek faaliyetlere, kamu kurumları, yerel yönetimler, akademik çevreler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde destek verilecek.

Bu süreçte Ankara'nın Türk dünyası şehirleri arasında kültürel dayanışmayı ve turizm etkileşimini güçlendiren öncü merkez olacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahis soruşturması kapsamında 42 temsilci, PFDK'ye sevk edildi
Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı
Nefes borusuna plastik cisim kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
Ankara'da devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

Benzer haberler

Ankara "2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti" ünvanını resmen aldı

Ankara "2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti" ünvanını resmen aldı

Ankara trafiğinde ambulans duyarlılığı

Ankara'da hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 gözaltı kararı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 gözaltı kararı
Ankara Valiliğinden AŞTİ'de çok sayıda evsizin barındığı iddialarına ilişkin açıklama

Ankara Valiliğinden AŞTİ'de çok sayıda evsizin barındığı iddialarına ilişkin açıklama
Başkentte trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı

Başkentte trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet