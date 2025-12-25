Dolar
Yaşam

Ankara trafiğinde ambulans duyarlılığı

Başkentte, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı - Anadolu Meydanı istikametinde akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu, ambulansların ilerlemesini zorlaştırırken, bazı sürücüler kaldırımlara çıkarak ambulanslara yol verdi.

Semih Erdoğdu  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Ankara trafiğinde ambulans duyarlılığı

Ankara

Çankaya ilçesine bağlı Eti Mahallesi'nde seyreden iki ambulansın, yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerlediği görüldü.

Sıkışan trafikte sürücüler, ambulansların zamanla yarıştığı anlarda geçişi kolaylaştırmak amacıyla çift şeritli yolda araçlarını sağa çekti. Bazı sürücüler ise kaldırımdan ilerleyerek ambulanslara yol açtı.

Ayrıca, trafiğin yoğun olduğu bölgede bazı sürücülerin araçlarından inerek trafiği yönlendirmeye çalıştığı ve ambulansların geçişini kolaylaştırmak için çaba gösterdiği gözlendi.

