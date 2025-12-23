Dolar
Gündem

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Efsa Çağla Yavuz  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, tespit edilen banka hesap hareketleri, sosyal medya paylaşımlarıyla, Türkiye'de ikamet eden ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten örgüt mensupları ve ailelerine nakdi yardımda bulundukları, örgüte maddi kaynak sağladıkları, Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

