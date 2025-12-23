Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, tespit edilen banka hesap hareketleri, sosyal medya paylaşımlarıyla, Türkiye'de ikamet eden ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten örgüt mensupları ve ailelerine nakdi yardımda bulundukları, örgüte maddi kaynak sağladıkları, Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.