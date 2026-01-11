Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,109.50
BTC/USDT
90,732.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'nın bazı kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. -VTR
logo
Kültür

Adana'nın Sarıçam ilçesi sınırlarındaki Seyhan Baraj Gölü "1. derece arkeolojik sit" alanı oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan bazı kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Adana'nın Sarıçam ilçesi sınırlarındaki Seyhan Baraj Gölü "1. derece arkeolojik sit" alanı oldu

Ankara

Adana'nın Sarıçam ilçesi sınırlarındaki Seyhan Baraj Gölü Rezervuar Alanı ile Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait baraj yeri alanı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla 1'inci derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Saygeçit Mahallesinde Maliye Hazinesi ile özel mülkiyete ait arazide seramik parçaları ve mimari yapı tespit edildiğinden alan "3'üncü derece arkeolojik sit alanı" olarak korumaya alındı.

Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü Rezervuar Alanı ile Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait baraj yeri alanı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kızılmurat Mahallesi'nde 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde özel mülkiyete ait parselde ilgili müze tarafından yapılan sondajda antik dönem yapı kalıntısı, kuyu, yer döşemeleri, sütun başlığı ve kaidelere rastlandığından, söz konusu alanın 1'inci derece arkeolojik sit alanı olmasına karar verildi.

Mersin'in Toroslar ilçesindeki Arpaçsakarlar Mahallesi ile Resulköy Mahallesi'nde yer alan özel mülkiyete ait arazi ve Erdemli ilçesindeki Koyuncu Mahallesi'ndeki arkeolojik alanda sarnıç, mezar, yapı kalıntıları bulunduğundan 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha kura çekilişi yapılacak
İçişleri Bakanlığından yurdun bazı kesimleri için kuvvetli sağanak, kar ve fırtına uyarısı
Bakan Tunç: Mesleki eğitim verdiğimiz hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağlıyoruz
Fethiye'de sağanak sonrası Ölüdeniz'in rengi değişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Ekol TV hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Adana'nın Sarıçam ilçesi sınırlarındaki Seyhan Baraj Gölü "1. derece arkeolojik sit" alanı oldu

Adana'nın Sarıçam ilçesi sınırlarındaki Seyhan Baraj Gölü "1. derece arkeolojik sit" alanı oldu

İstanbul'da film çekimlerine standart getirildi

Öğretmen atamalarında hizmet puanı sistemi güncellendi

Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin kararda düzenleme yapıldı

Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin kararda düzenleme yapıldı
Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin tarihleri belli oldu
CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara yapılacak ödeme miktarları belli oldu

CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara yapılacak ödeme miktarları belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet