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Kültür

"4. İstanbul Dijital Sanat Festivali" sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl 4.'sü düzenlenen "İstanbul Dijital Sanat Festivali" (IDAF), 2 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
"4. İstanbul Dijital Sanat Festivali" sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Mezo Dijital tarafından hayata geçirilen festival, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri sanatseverlerle buluşturacak.

Türkiye'nin uluslararası ilk ve tek dijital sanat festivali, 5 Mayıs'a kadar çocuk ve gençlik atölyelerine, panellere, görsel ve işitsel performanslara ev sahipliği yapacak.

Bu yılki tema "Search Reality"

Bu yıl "Search Reality" (Gerçekliği Ara) temasıyla gerçekleştirilecek festivalde, sanatçılar eserleri ile dijital sanatın ve sanal dünyaların gerçeklik kavramıyla nasıl etkileşime girdiğini ve bu etkileşimin insan deneyimini nasıl dönüştürdüğünü keşfetmeyi amaçlayacak.

Küratörlüğünü Rahim Ünlü, Julie Walsh, Samed Karagöz, Niyazi Erdoğan ve yapay zeka Avind'in üstlendiği festivalde, Ahmet Zahid Dönmez, Friedemann Banz& Giulia Bowinkel, Jean-Michel Jarre, Emilila Sanchez Chiquetti, Julian Palacios, Karen Vanderborght, Mohsen Hazrati, Ning Tsai, Steven Harmon, Marc Da Costa, Tim Deussen, Bruno Deussen, Zeynep Uzun, Hsin- Chien Huang, Portrait XO, Barış Kabalak, Juan Cortes, Matthew D. Gantt, Holly Herndon& Mathew Dryhurst, Hamza Kırbaş, Memo Akten, Pınar Yoldaş, Riccardo Acciarino, Matthew Neiderhauser, Watanabe Shinichiro, Morita Shuhei, Li Wei, Weng Ming, Ruth Gibson, Bruno Martelli, Alexa Pollmann, Bine Roth, Arzu Kaprol, Kerim Dündar, Mauro Martino, Ezra Çetin, Tuba Çetin, Susha, Farhad Farzali, Pietro Dossena, Jakob Kukula, Busrayok, /da, Granul, Fat ve Koi Failure'un eserleri yer alacak.

Festival herkese açık ve ücretsiz

Herkese açık ve ücretsiz olacak festivalde müzik, oyun, sinema ve moda bölümlerinde yer alacak işitsel ve görsel performansların yanı sıra teknolojik harmoni çalışması, dijital dönüşüm atölyesi, makine estetiği atölyesi, "Geçmişten Günümüze İTÜ" sergisi, yaratıcı kodlama, çizgi anime, FCR deneyim, lego, ileri dönüşüm sanat atölyesi gibi pek çok konuda panel ve atölyeler gerçekleştirilecek.

Çocuklar için "Neci'nin Diji Maceraları" adlı tiyatro oyunu da festivalde sahnelenecek.

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