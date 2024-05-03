Dolar
32.35
Euro
34.83
Altın
2,298.81
ETH/USDT
3,064.60
BTC/USDT
61,651.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, Yapay zeka

Sinema Genel Müdürü Birol Güven'den "yapay zeka" değerlendirmesi

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı, hayır almayacak ama yapay zekayı çok iyi kullanan birisi işimizi elimizden alacak." dedi.

Ali Korkmaz  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Sinema Genel Müdürü Birol Güven'den "yapay zeka" değerlendirmesi Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Uluslararası Turan Film Festivali kapsamında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen Güven, sinema ve dizi sektörüyle ilgili deneyimlerini paylaştı, soruları yanıtladı.

Gündelik hayatı yazmayı ve izlemeyi çok sevdiğini dile getiren Güven, bu doğrultuda geçmişi anlatan "Seksenler" ile bugünü anlatan "Çocuklar duymasın" projelerinin ortaya çıktığını söyledi.

Güven, 2016'da planladığı, 2030 dönemini anlatan projenin ise hiçbir kanal tarafından satın alınmadığını ifade etti.

Televizyon kanallarının, gelecekte olacaklara yönelik senaryoları istemediğini kaydeden Güven, "Beğenmediler belki de. İyi ki de beğenmemişler. Yani direkten döndük, Allah korudu. Benim 2030'da olur dediğim her şey iki sene önce oldu." diye konuştu.

Bu dönem gençlerin şanslı olduğunu, internetle herkesin bilgiye eşit şekilde ulaşabildiğini belirten Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizi yapay zeka tarafına çekmek istiyorum. Yapay zeka sizin kaderinizi belirler, bir şeye ulaşmaya çalışıyoruz dediniz ya... O kadar büyük bir değişim içindeyiz fakat bu değişimi yakalayabilen yok, bu çok güzel şey, tren kaçmadı. Çünkü tren ortada yok. Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı, hayır almayacak ama yapay zekayı çok iyi kullanan birisi işimizi elimizden alacak. İnsanlar ikiye ayrılacak, yapay zekayı kullananlar ve kullanmayanlar. Yapay zeka bizim bundan sonraki bütün yaşamımızı, sizin mesleğinizi de belirleyecek."

Bugüne kadar 54 dizi ve 11 film yaptıklarını kaydeden Güven, "Hiçbirini seyredemiyorum, hiçbirini beğenmiyorum. Bugün yazsam, böyle yazmam. Biliyorsunuz İzmirli filozof Heraklitos diyor ki aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. Bu, değişimi anlatıyor arkadaşlar; diyor ki nehre bir daha girdiğinizde o nehir artık o nehir değildir, siz de o siz değilsinizdir. Ben bugünkü aklımla tekrar dünyaya gelmeyi çok isterdim ve bugünkü aklımla onların hiçbirini yapmazdım. Çok böyle gurur duymuyorum onlarla. O dönem yaptığım her şey o dönemin doğrusuydu ama bugünün doğrusu değil. Bazen 'Çocuklar Duymasın'dan bana bir sahne izletiyorlar, Allah'ım o kadar cinsiyetçi ki, ben bugün öyle biri değilim ama demek ki o zaman öyle biriymişim." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yarın yurdun iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz
Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu
Meteorolojiden zirai don uyarısı
Bakan Fidan, Gambiya'da "İslam İşbirliği Teşkilatı 15. İslam Zirvesi"ne katılacak

Benzer haberler

Sinema Genel Müdürü Birol Güven'den "yapay zeka" değerlendirmesi

Sinema Genel Müdürü Birol Güven'den "yapay zeka" değerlendirmesi

Google'dan çalışanların yapay zekayı daha verimli kullanması için eğitim programı

Almanya ile Türkiye "ekonomik fırsatlar"da buluşacak

ABD'li yetkili, nükleer silah kullanımını yapay zekaya bırakmayacaklarını söyledi

ABD'li yetkili, nükleer silah kullanımını yapay zekaya bırakmayacaklarını söyledi
İngiliz müzik ikonu Amy Winehouse'un hayat hikayesini konu alan "Back to Black" izleyici ile buluşuyor

İngiliz müzik ikonu Amy Winehouse'un hayat hikayesini konu alan "Back to Black" izleyici ile buluşuyor
Microsoft, Malezya'da yapay zeka ve bulut sistemine 2,2 milyar dolarlık yatırım planlıyor

Microsoft, Malezya'da yapay zeka ve bulut sistemine 2,2 milyar dolarlık yatırım planlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet