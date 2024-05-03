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Kültür

Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 796. yıl dönümü kutlandı

Mevlana Celaleddin Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 796. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Savaş Güler  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 796. yıl dönümü kutlandı Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Konya Büyükşehir Belediyesince Mevlana Meydanı'nda düzenlenen "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri kapsamında, Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Sema Ayin-i Şerifi ve "Gülbank" duası yapılarak devam etti.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan gösteri uçuşu

Ardından, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Konya semalarında düzenlenen uçak gösterilerinde pilotlar, Mevlana Müzesi ve tarihi Selimiye Camii üzerinden akrobatik uçuşlar yaptı.

Jetlerin gösterisini izlemek için meydanı dolduran kalabalık, bu anları heyecan ve ilgiyle takip ederek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

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