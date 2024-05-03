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Kültür

İspanya hükümeti, "Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü'nü" kaldırdı

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, 2013'ten bu yana verilen "Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü'nü" ülkede hayvanlara yönelik hassasiyetin arttığı gerekçesiyle kaldırdı.

Şenhan Bolelli  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
İspanya hükümeti, "Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü'nü" kaldırdı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

Kültür Bakanlığı, 30 bin avro para ödüllü "Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü'nün" artık verilmeyeceğini duyurdu.

Bakanlık, İspanya'da hayvanların refahına yönelik kaygıların arttığını, kültürel ve sosyal açıdan yeni bir gerçekliğin bulunduğunu belirtti.

Aşırı sol görüşlü partilerin bir araya gelerek kurduğu koalisyonun küçük ortağı konumundaki Sumar ittifakının da sözcüsü olan Kültür Bakanı Ernest Urtasun, geçmiş yıllardaki açıklamalarında İspanyolların çoğunluğunun "hayvan istismarını" paylaşmadığını ifade etmiş ve matadorlara Altın Liyakat Madalyası'nı 2023 yılında vermemişti.

İspanya'da boğa güreşleri, son yıllarda sürekli siyasi polemik konusu yapılıyor. Kültür Bakanlığının bu ödülü kaldırmasının ardından tartışmalar yeniden alevlendi.

Sağ partilerin yönetimindeki Madrid ve Castilla La Mancha özerk yönetimlerinin hükümetleri, boğa güreşleri ödülünü kendi bünyelerinde vereceklerini açıkladı.

Sadece Katalonya, Kanarya Adaları ve Balear Adaları'nda boğa güreşleri yasaklandı

İspanya'daki 17 özerk yönetim arasında sadece Katalonya, Kanarya Adaları ve Balear Adaları'nda boğa güreşleri yasaklanmış durumda. Madrid, Murcia, Castilla La Mancha gibi bazı bölgelerde boğa güreşleri, "kültürel değer" olarak tanınıyor.

Siyasi açıdan sağ görüşlü partilerce destek gören boğa güreşleri, 2013'te Senato'da alınan kararla İspanya'nın "kültürel mirası" ilan edilmişti.

İspanya'da yılda 800'ün üzerinde boğa güreşi düzenleniyor. Bu güreşler için kamu sübvansiyonlarının yılda 500 milyon avroyu bulduğu belirtiliyor.

Boğa güreşlerini destekleyen sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre, yılda yaklaşık 5 milyon kişinin izlediği bu organizasyonların ülke ekonomisine katkısı gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 1,5'ine denk geliyor. Boğa yetiştiriciliğinden 60 bin ailenin geçimini sağladığı ifade ediliyor.

Hayvanları korumaya yönelik siyaset yapan PACMA ise yılda 11 bine yakın boğanın öldürüldüğünü öne sürdüğü güreşlerin yasaklanması için kampanyalar yürütüyor.

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