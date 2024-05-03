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Teknoloji, Yapay zeka

Google'dan çalışanların yapay zekayı daha verimli kullanması için eğitim programı

Google, iş dünyasında yapay zeka becerilerini artırmak için yeni bir eğitim programı hazırladı.

Abdulkadir Günyol  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Google'dan çalışanların yapay zekayı daha verimli kullanması için eğitim programı

İstanbul

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, "Google AI Essentials" (Google Yapay Zeka Temelleri) adıyla sunulan kurs, çevrim içi öğrenme platformu Coursera'da yer alıyor.

5 bölümden oluşan kursta ilk bölüm "Yapay Zekaya Giriş" adı ile yer alıyor. Kurs bu bölümde yapay zekanın nasıl çalıştığı ile ilgili kullanıcılara bilgiler veriyor.

"Yapay Zeka Araçları ile Üretkenliği Artır" bölümünde, çalışanların işlerini hızlandırmak ve üretkenliğini artırmak için üretken yapay zeka araçlarından nasıl faydalanacağı konusuna dikkati çekiliyor.

"Prompt Mühendisliği Sanatını Keşfet" bölümünde çalışanlara yapay zekadan istedikleri çıktıları almaları için prompt yazmanın incelikleri öğretiliyor.

"Yapay Zekayı Sorumlu Bir Şekilde Kullan" bölümünde ön yargılardan ve yanlış bilgilerden kurtularak yapay zekanın nasıl kullanılacağı üzerine tavsiyeler veriliyor. Bölümde yapay zekanın sebep olacağı tehlikeler ve yanlış anlaşmalara dair yaşanmış örnekler üzerinden bilinç kazandırılması planlanıyor.

"Yapay Zeka Eğrisinin Önünde Kalın" bölümünde ise gelecekteki yapay zeka gelişmelerinden haberdar olmak için nasıl bir strateji geliştirileceği üzerine eğitim veriliyor.

Google'ın yapay zeka uzmanları tarafından verilen "Google Yapay Zeka Temelleri" kursu, kullanıcıların kendi hızlarına göre ayarlayabileceği yaklaşık 10 saatlik bir video programından oluşuyor.

Coursera'da yer alan bilgiye göre kursta İngilizce ve İspanyolca olmak üzere 2 dil seçeneği yer alacak. Google'dan yapılan açıklamaya göre, kursa katılmak için herhangi bir yapay zeka bilgisine sahip olmak gerekmiyor.

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