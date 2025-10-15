Nvidia, Microsoft ve BlackRock konsorsiyumu, Aligned Data Centers'ın hisselerini satın alacak
Microsoft ve Nvidia'nın kurucu ortakları arasında yer aldığı AIP, Abu Dabi merkezli MGX ve BlackRock'un GIP birimi tarafından oluşturulan konsorsiyum, veri merkezi şirketi Aligned Data Centers'ın tüm hisselerini satın alacağını açıkladı.
Washington
Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Yapay Zeka Altyapı Ortaklığı (AIP), MGX ve Global Infrastructure Partners'ın (GIP) içinde olduğu konsorsiyumun, Macquarie Asset Management tarafından yönetilen özel altyapı fonları ve ortak yatırımcılarından Aligned Data Centers'ın yüzde 100 hissesini satın alacağı bildirildi.
Açıklamada, Aligned Data Centers'ın yaklaşık 40 milyar dolarlık bir işletme değerine sahip olduğu ve bu yatırımın gelecek nesil bulut ile yapay zeka altyapısının büyümesini destekleyeceği aktarıldı.
Şirketin on yıldan kısa bir sürede dünya çapında en hızlı büyüyen veri merkezi sağlayıcılarından biri haline geldiği, ileri teknoloji veri kampüsleri ve veri merkezleri tasarladığı, inşa ettiği ve işlettiği belirtilen açıklamada, satın alma işleminin düzenleyici onaylarına bağlı olarak 2026'nın ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.