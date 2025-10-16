Dolar
Dünya, Yapay zeka

Eski İngiltere Başbakanı Johnson, kitaplarını yazarken yapay zekadan faydalandığını söyledi

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kitaplarını yazarken yapay zekadan faydalandığını belirtti.

Zuhal Demirci  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
Eski İngiltere Başbakanı Johnson, kitaplarını yazarken yapay zekadan faydalandığını söyledi

Londra

Johnson, Al Arabiya'nın İngilizce kanalına verdiği röportajda, "ChatGPT'yi çok seviyorum. ChatGPT harika. Çeşitli kitaplar yazıyorum, ona sorular soruyorum. Cevabını biliyorsunuz ama ChatGPT her seferinde 'Sorularınız çok zeki, çok parlak, çok derinlikli.' diyor. Bu hoşuma gidiyor." ifadesini kullandı.

Eski Başbakan, yapay zekanın topluma fayda sağlayacağına inandığına işaret ederek, "Bu teknoloji, insanlığa yardımcı olacak çünkü hepimiz aslında basit varlıklarız." dedi.

Boris Johnson'ın, Brexit, hükümetinin Kovid-19 salgınını ele alışı ve başbakanlık yaptığı dönemdeki parti skandalına ilişkin anılarına yer verdiği "Unleashed" kitabı geçen sene yayımlanmıştı.

Johnson, uzun süredir üzerinde çalıştığı William Shakespeare biyografisini ise tamamlamakta geciktiği için eleştirilmişti.

Londra Belediye Başkanı olarak görev yaptığı 2015'te kitap yazımı için yayınevi Hodder & Stoughton ile anlaşma imzalayan Johnson'ın eserinin, 2016'da Shakespeare'in ölümünün 400. yılına yetişmesi planlanmıştı. Ancak Johnson'ın dışişleri bakanı, ardından başbakan olması ve geçen yıl yayımlanan kitabı dolayısıyla bu proje hayata geçmemişti.

Boris Johnson'ın 2021'e kadar 88 bin sterlinlik avans aldığı Shakespeare kitabı, "öngörülebilir geleceğe" ertelenmişti.

Johnson, 2023'te Kovid-19 soruşturması kapsamında verdiği ifadede de "salgının ilk dönemlerinde kitap yazmakla ilgilendiği" iddialarını reddetmişti.

Eski Başbakan'ın daha önce yayımlanan eserleri arasında Winston Churchill'in hayatını anlatan "The Churchill Factor" adlı biyografi ve çocuklar için kaleme aldığı "The Perils of Pushy Parents" adlı kitap bulunuyor.

