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Dünya, Yapay zeka

ABD'li yetkili, nükleer silah kullanımını yapay zekaya bırakmayacaklarını söyledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü, Caydırıcılık ve İstikrar Bürosu Müsteşarı Baş Yardımcısı Paul Dean, "Nükleer silah kullanımına ilişkin bir kararı asla yapay zekaya bırakmayız." dedi.

Sercan İrkin  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
ABD'li yetkili, nükleer silah kullanımını yapay zekaya bırakmayacaklarını söyledi

İstanbul

Dean, bugün verdiği çevrim içi basın brifinginde, ABD yönetiminin "nükleer silah kullanma kararının sadece bir insan tarafından verileceği" konusunda "çok açık ve güçlü bir taahhütte bulunduğunun" altını çizdi.

"Nükleer silah kullanımına ilişkin bir kararı asla yapay zekaya bırakmayız." diyen Dean, ülkesinin bu ifadesinin arkasında durduğunu ve bunu İngiltere ve Fransa ile birlikte kamuoyuna açıkladıklarını kaydetti.

Dean, "Çin ve Rusya'nın da benzer bir açıklama yapmasını memnuniyetle karşılarız." ifadesini kullandı. Bu açıklamayı son derece önemli bir sorumlu davranış normu olarak gördüklerini dile getiren Dean, bunun BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi arasındaki uyum noktasında da memnuniyetle karşılanacağını belirtti.

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