Tiyatro sanatçısı Ali Demirel, Marmaris'te vefat etti
Tiyatro sanatçısı Ali Demirel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.
Muğla
Marmaris'te yaşayan Demirel, evinde fenalaşınca özel bir hastaneye kaldırıldı. Zatürre ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan Demirel, hastanede yaşamını yitirdi.
Sanatçının ölüm haberini alınca hastaneye gelen yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.
Demirel, ilçedeki Armutalan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.