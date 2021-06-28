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Kültür

Tiyatro sanatçısı Ali Demirel, Marmaris'te vefat etti

Tiyatro sanatçısı Ali Demirel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

Sabri Kesen   | 28.06.2021
Tiyatro sanatçısı Ali Demirel, Marmaris'te vefat etti

Muğla

Marmaris'te yaşayan Demirel, evinde fenalaşınca özel bir hastaneye kaldırıldı. Zatürre ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan Demirel, hastanede yaşamını yitirdi.

Sanatçının ölüm haberini alınca hastaneye gelen yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Demirel, ilçedeki Armutalan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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