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Ekonomi

“Marella Discovery 2" kruvaziyeri ile Marmaris'e 1840 turist geldi

Bahamalar bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery 2", 1840 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Sabri Kesen  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
“Marella Discovery 2" kruvaziyeri ile Marmaris'e 1840 turist geldi Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Santorini Adası’ndan gelen 265 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

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Gemide, çoğunluğu İngiliz 1840 yolcu ve 740 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Kruvaziyerin gece saatlerinde Girit Adası’na hareket edeceği öğrenildi.

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