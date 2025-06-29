“Marella Discovery 2" kruvaziyeri ile Marmaris'e 1840 turist geldi
Bahamalar bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery 2", 1840 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Muğla
Santorini Adası’ndan gelen 265 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Gemide, çoğunluğu İngiliz 1840 yolcu ve 740 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
Kruvaziyerin gece saatlerinde Girit Adası’na hareket edeceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.