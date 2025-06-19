Dolar
39.56
Euro
45.51
Altın
3,366.19
ETH/USDT
2,517.30
BTC/USDT
104,717.00
BIST 100
9,102.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Phoenix Antik Kenti'ndeki kazılar kentin bağlantılarını ve dini yapısını belgeledi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Phoenix Antik Kenti'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan 23 yazıt ile buranın diğer kentlerle bağlantısı belgelenirken, kutsal alanların tespitiyle kentin çok kültürlü dini yapısı ortaya çıkarıldı.

Sabri Kesen  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Phoenix Antik Kenti'ndeki kazılar kentin bağlantılarını ve dini yapısını belgeledi

Muğla

Beş yıl önce Muğla Valiliği ve Marmaris Ticaret Odasının (MTO) destekleri ve Söktaş'ın ana sponsorluğunda başlayan Phoenix Antik Kenti'ndeki kazılar, ABD'den Penn Museum adına Dr. Öğr. Üyesi Asil Yaman başkanlığında sürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlçe merkezine 49 kilometre mesafedeki Taşlıca Mahallesi'ndeki antik kentte bugüne kadar yürütülen çalışmalarda, ana akropol olan Hisartepe ve doğu yamaçlarında yer alan nekropol alanları, yörenin basamaklı piramidal mezarlardan oluşan özgün ölü gömme gelenekleri ve milattan önce 6. yüzyıla uzanan kesintisiz yerleşim tarihi gün yüzüne çıkarıldı.

Marmaris Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, kazılarda Osmanlı dönemine tarihlenen Fenaket yerleşimi ve taş ev kalıntılarının belgelendiği, kentin agora bölgesindeki kamu yapıları üzerinde araştırmalar yürütüldüğü ve Apollon kutsal alanında kazı çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

Phoenix sınırları içindeki ikinci antik yerleşim olan Kasara Antik Kenti'nin akropolü ve çevresindeki mezarlık alanlarının ortaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, mimari kalıntıların, yerleşimin savunma ve kutsal yapılarla donatıldığını gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, geçen yılki çalışmalarda kentin kuzeydoğusunda yer alan Kaledağ'daki ikinci akropol ve Kybele kutsal alanındaki bulgularla, Phoenix'te nadir görülen çifte akropol sisteminin belgelendiği ifade edildi.

Phoenix'in, Rodos ve Akdeniz kentleriyle ilişkisi belgelendi

2025 yılı çalışmaları kapsamında ise kentin kuzey kırsalında yürütülen 23 yeni yazıtın tespit edildiği vurgulanan açıklamada, Phoenix'in Rodos ve Akdeniz'in diğer kentleriyle kurduğu ilişkilerin belgelendiği kaydedildi.

Açıklamada, kentte Zeus, Athena, Apollon, Dionysos, Aphrodite, Sarapis, İlithyia ve Kybele gibi tanrılara adanmış kutsal alanların tespit edilmesiyle kentin çok kültürlü dini yapısının da ortaya konulduğu dile getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da alev alan saman yüklü kamyonun akaryakıt istasyonundan geçişi kamerada
Emine Erdoğan karne alacak öğrencileri tebrik etti
Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzede bir aileyi ziyaret etti
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı

Benzer haberler

Phoenix Antik Kenti'ndeki kazılar kentin bağlantılarını ve dini yapısını belgeledi

Phoenix Antik Kenti'ndeki kazılar kentin bağlantılarını ve dini yapısını belgeledi

Lüks yat "Lady Moura" Marmaris'te

Marmaris'te TCSG-310 botu ziyaret edildi

Muğla Valisi Akbıyık'tan Marmaris'teki eğlence mekanlarına ilişkin açıklama

Muğla Valisi Akbıyık'tan Marmaris'teki eğlence mekanlarına ilişkin açıklama
Antalya'da ilk kez "mandagöz" balığı görüldü

Antalya'da ilk kez "mandagöz" balığı görüldü
Akdeniz ve Ege kıyılarında görülen köpek balıkları "insanlara saldırmayan" türden

Akdeniz ve Ege kıyılarında görülen köpek balıkları "insanlara saldırmayan" türden
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet