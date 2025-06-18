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Gündem

Marmaris'te TCSG-310 botu ziyaret edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu TCSG-310 ziyaret edildi.

Sabri Kesen  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Marmaris'te TCSG-310 botu ziyaret edildi Fotoğraf:Sabri Kesen/AA

Muğla

Marmaris Yat Limanı'nda bağlı bulunan TCSG-310 botu, gün boyu vatandaşlar tarafından ziyaret edilip gezildi.

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TCSG-310 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara bot hakkında bilgi verdi.

Botu inceleyen ziyaretçiler güvertede hatıra fotoğrafı çektirdi.

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