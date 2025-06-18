Marmaris'te TCSG-310 botu ziyaret edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu TCSG-310 ziyaret edildi.
Muğla
Marmaris Yat Limanı'nda bağlı bulunan TCSG-310 botu, gün boyu vatandaşlar tarafından ziyaret edilip gezildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
TCSG-310 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara bot hakkında bilgi verdi.
Botu inceleyen ziyaretçiler güvertede hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.