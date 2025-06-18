Trabzon'da yayla yollarında karla mücadele çalışması yapılıyor
Trabzon'un Çaykara ilçesinde bazı yayla yollarında biriken kar temizlendi.
Trabzon
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Multat ve Şekersu yaylaları ile Kırklar Dağı mevkisi ve Demirkapı Mahallesi Yedigöller bölgesinde karla mücadele çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.
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Açıklamada, ekiplerin yazın insan hareketliliğinin yoğunluk kazandığı yayla yollarını ulaşıma açık tutmak amacıyla iş makineleriyle çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.
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