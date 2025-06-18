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Gündem

Trabzon'da yayla yollarında karla mücadele çalışması yapılıyor

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bazı yayla yollarında biriken kar temizlendi.

Göktuğ Ergün  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Trabzon'da yayla yollarında karla mücadele çalışması yapılıyor

Trabzon

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Multat ve Şekersu yaylaları ile Kırklar Dağı mevkisi ve Demirkapı Mahallesi Yedigöller bölgesinde karla mücadele çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

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Açıklamada, ekiplerin yazın insan hareketliliğinin yoğunluk kazandığı yayla yollarını ulaşıma açık tutmak amacıyla iş makineleriyle çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

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