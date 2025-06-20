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Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığınca, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatih Gökbulut  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, HSK eski üyelerinden Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım Yargıtay üyeliğine seçildi.

Ayrıca, HSK eski üyesi Halil Koç'un ise Danıştay üyeliğine seçilmesine karar verildi.

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Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar Resmi Gazete'de
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