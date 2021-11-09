Tahran'daki İran Sinema Müzesi ülkedeki sinema sanatına ışık tutuyor
Tahran'daki İran Sinema Müzesi'nde sergilenen sinematografi cihazları, film çekim makineleri, kameralar ve ünlü sinemacılara ait eşyalar ile ödüller, büyük ilgi görüyor.
Tahran
Başkentin en uzun ve kenarındaki ağaçlarıyla bilinen caddesi Veli Asır üzerindeki Firdevs Bahçesi'nin içinde bulunan sinema müzesi, sanatsal bir aktivitede bulunmak isteyenlerin uğrak yeri.
İran sinema tarihine yolculuk yaptıran müze
İran'da 1896 ila 1907 yılları arasında hüküm süren Kaçar Hanedanı 5. Hükümdarı Muzaffereddin Şah, tedavi için Paris'e gittiğinde sinematografi sanatıyla tanışıyor ve bunun İran'a getirilmesi talimatı veriyor.
O tarihten sonra ülkede gelişen sinema sanatı 1950 ila 1960'lı yıllarda en parlak dönemlerinden birini yaşıyor ve İran sineması yeni bir atılım yapıyor. Ardından 1979'daki devrim ile yeni bir sürece giren İran sineması, uzun yıllar yeni tarzını aradı.
Sinema müzesi, 1998 yılında Tahran'da başka bir yerde açıldı ve daha sonra 2002'de Firdevs Bahçesi'ndeki 200 yıllık Kaçar Hanedanlığı döneminde yapılan 200 yıllık tarihi binaya taşındı. Ziyaretçiler müzede İran sinema tarihine kısa bir yolculuk yapma imkanı elde ediyor.
Müzede İran sinema tarihiyle ilgili dokümanlar, film çekiminde kullanılan cihaz ve aletler, sinemanın öncüleri ile yönetmenlerin ve oyuncuların aldığı ödüller görülebiliyor. Ayrıca önemli sinemacıların kişisel eşyaları da burada sergileniyor.
Sinemada kullanılan 70 yıllık cihazlar müzede sergileniyor
Sinema ülkeye geldiğinde gölge oyunu şeklinde sahnelenen gelenek hakimdi. Nakil geleneği denilen bu oyunlarda 40 yakın hikaye eğlenceli bir tarzda anlatılırdı. Bu hikayelerin tasvirlerinin yer aldığı perde de İran'daki gösteri sanatlarına dair fikir veriyor.
İran sinema sanatına damga vuran yönetmenlerin balmumu heykellerinin yer aldığı kısımlar müzenin en fazla ziyaret edilen bölümleri arasında yer alıyor.
İran Sinema Müzesi Kültür Danışmanı Meryem Mirzayi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde sinema sanatında kullanılan yaklaşık 70 yıl önceye ait makineler ile cihazların sergilendiğini ve ziyaretçilerin burada İran sineması hakkında detaylı bilgi edindiklerini söyledi.
İranlı sinema sanatçılarının aldığı tüm ödüllerin bu müzede görülebileceğini aktaran Mirzayi, "Eski dönemlere ait hatıralar çok ilgi uyandırıyor. Eski kamera ve fotoğraf makineleri de çok ilgi görenler arasında yer alıyor. Sinemada kullanılan cihazlar ve malzemeler de dikkat çekiyor." diye konuştu.
Eski filmlerin afişleri, oyuncuların eşyaları, yolculuklarına dair belgeler ve buna benzer ürünlerin yer aldığıu sinema müzesinin haftanın her günü açık olduğunu dile getiren Mirzayi, "Ziyaretçiler özellikle uluslararası alanda elde edilen ödüllerin sergilendiği bölüme çok ilgi gösteriyor. İran ile Irak savaşı ile ilgili çekilen filmlerde kullanılan malzemeler, çocuk sinemasında kullanılan bebekler, kuklalar ve buna benzer ürünler de ilgi çekiyor." ifadelerini kullandı.
Mirzayi, ayrıca müzede 3 sinema salonunun yer aldığını ve burada eski filmlerle gösterime yeni giren yapımların izleyiciyle buluşturulduğunu söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.