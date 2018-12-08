Süt Emek ve Hayat ve Fidandan Sofraya Zeytin fotoğraf sergisi açıldı

Balıkesir'de, fotoğraf sanatçısı Alberto Modiano'nun çalışması "Süt Emek ve Hayat" ile Haşmet Demirbil ile hazırladıkları "Fidandan Sofraya Zeytin" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

BALIKESİR

Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği (BASAF) Yönetim Kurulu Başkanı Bahar Özmen, açılış öncesi yaptığı konuşmada, çalışmalarından dolayı iki sanatçıyı da kutladı.

Fotoğraf sanatçısı Alberto Modiano, "Süt Emek ve Hayat" sergisinin projesini, 2005 yılında hazırladığını söyledi.

Modiano projesinde, iş kadınıyken köye yerleşip süt çiftliği kuran Aysun Sökmen'in Çerkez köydeki hayatını anlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisiyle bir ödül töreninde tanıştık ve belgeselini yapmak istedim, kabul ettiler. Çalışmada, iki yıllık emeğin ürünü olan 36 fotoğraf yer alıyor. Bir gün boyunca onun yaşamı ve gönüllü çalışmak için oraya gelen Amerika, Kanada, İspanya ve İtalya'dan gençlerin sütçülüğü öğrenmeye dair fotoğrafları yer almaktadır." diye konuştu.

Sergiyi gezenlere zeytinyağı ikram edildi.

Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesi'nde açılan ve sanatseverlerin beğenisini toplayan sergi, 27 Aralık'a kadar açık kalacak.

Muhabir: İlkan Toprak