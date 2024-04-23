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Balıkesir merkezli "Mahzen-31" operasyonlarında 8 suç örgütü üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir ve Bursa'da düzenlenen "Mahzen-31" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Balıkesir merkezli "Mahzen-31" operasyonlarında 8 suç örgütü üyesi yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Balıkesir ve Bursa'da, elebaşılığını İsmail Yavuz'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Mahzen-31" operasyonlarının yapıldığını bildirdi.

Elebaşının da arasında bulunduğu örgüt üyesi 8 şüphelinin yakalandığını ve bu suç örgütünün çökertildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonlarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve hırsızlık' suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, gasp ve hırsızlık, yağma ve eziyet, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptıkları tespit edildi." bilgilerini verdi.

Operasyonlarda av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve suçta kullanıldığı belirlenen çok sayıda cep telefonuna el konulduğunu aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

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