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Kültür

Sultanahmet Camisi'nin 7 bin ahşap parçayla maketi yapıldı

Ordu'da ayna tasarımcısı Serkan Alper, tarihi Sultanahmet Camisi'nin 7 bin ahşap parça kullanarak maketini yaptı.

Hayati Akçay   | 05.05.2022
Sultanahmet Camisi'nin 7 bin ahşap parçayla maketi yapıldı

Ordu

Altınordu ilçesinde ayna satışı üzerine faaliyet gösteren iş yeri işleten Alper, bir süre önce İstanbul'daki tarihi Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti.

Caminin mimarisinden etkilenen Alper, iş yerine yakın bir yerde kurduğu atölyede 12 personeliyle ahşap malzemeler kullanarak Sultanahmet'in maketini yaptı.

Maketi iş yerinde sergileyen Alper, AA muhabirine, yaklaşık üç ayda caminin maketini yapmayı başardıklarını söyledi.

Maket için 7 bin parça ahşap kullandıklarını belirten Alper, Sultanahmet Camisi'nin ışıklandırmasını ve renk tonlarını birebir makette uyguladıklarını anlattı.

Alper, maketin çok beğenildiğini ifade ederek, bundan sonra başka camiler için de benzer çalışmalar yapmak istediklerini aktardı.


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