Yaşam

Ordu'da çay ocağında sergilenen eski eşyalar müşterilerin dikkatini çekiyor

Ordu'da çay ocağında sergilenen eski eşyalar müşterilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Hayati Akçay  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Ordu'da çay ocağında sergilenen eski eşyalar müşterilerin dikkatini çekiyor Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Fatsa ilçesinin Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Mehmet Altuntaş, yaklaşık 10 yıldır evinin alt katında çay ocağı işletiyor.

Altuntaş, iş yerinde ve avlusunda hem kendisine ait hem de müşterilerinin hediye ettiği daktilodan gramofona, gaz lambasından bakır mutfak ürünlerine, yün kırpma aletinden radyoya, telefondan bastona kadar yaklaşık 500 eşyayı sergiliyor.

Mehmet Altuntaş, AA muhabirine, işletmesinde önce kendisine ait eski eşyaları, daha sonra da müşterilerinden gelenleri sergilemeye başladığını söyledi.

Yüzlerce eski eşya bulunan çay ocağının adeta müzeye dönüştüğünü belirten Altuntaş, vatandaşların eski eşyaları merakla incelediğini, geçmişe doğru yolculuk yaptıklarını anlattı.

Vatandaşların ilgisi nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getiren Altuntaş, bundan sonraki süreçte de eşyaların sayısını artırmayı hedeflediğini kaydetti.

Eşyaların bakım ve temizliğini titizlikle yaptığını vurgulayan Altuntaş, kendisine eski eşyalarını teslim edenlerin hatıralarına özen gösterdiğini belirtti.

Müşterilerden Yaşar Emiralioğlu ise "Buraya geldiğimde adeta ruhum dinleniyor. Bizleri geçmişte yolculuğa çıkardığı için işletme sahibine teşekkür ederim." dedi.

Benzer haberler

