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Kültür

Özbek sanatçılar İstanbul'da konser verdi

Özbek sanatçılar, "Özbekistan Kültür Günleri" etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Ahmet Esad Şani   | 16.12.2021
Özbek sanatçılar İstanbul'da konser verdi Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özbekistan Kültür Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte "Özbekistan Konseri" gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak Türkiye'ye gelen 50 Özbek sanatçı Mecidiyeköy Büyük Sahne'de gerçekleştirilen etkinlikte sahneye çıktı.

Gulsanam Mamazoyitova, Otabek Muxammadzoxid ve Ozoda Nursayidaova'nın da aralarında bulunduğu sanatçıların sahneye çıktığı gecede, Navbahor Dans Topluluğu da gösteri sundu.

Konserde "Neşe", "Kara Gözlüm", "Neredesin", "Pervane", "Yiğit", "Özbeğim Atlası", "Canona", "Aşıklar" ve "Lezgi" gibi eserler seslendirildi.

"Özbekistan: İpek Yolu'nun Kalbi" fotoğraf sergisinin de izlenime sunulduğu geceye, Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Olimjon Mirzayev, Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev, çeşitli ülkelerin konsolosluk yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

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