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Kültür

İspanyol şarkıcı "Buika" Türkiye'de konser verecek

Grammy ödüllü şarkıcı, besteci ve söz yazarı Buika, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de müzikseverlerle buluşacak.

Ömer Mirza Şeker  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
İspanyol şarkıcı "Buika" Türkiye'de konser verecek

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, başarılı sanatçı, organizasyonu Piu Entertainment'in üstlendiği turne kapsamında 22-28 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

Flamenko, soul, afrika, r&b, rumba ve cazın da içinde bulunduğu farklı tarzlarda müzik yapan Ekvator Ginesi kökenli İspanyol sanatçı, müziğinde sakinlik, barış, özgürlük, tutku gibi temalara yer veriyor.


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